Inter, Conte è deluso dal rendimento di Sanchez [VIDEO] (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'Inter rischia di dover abbandonare la possibilità di vincere un altro trofeo, la Coppa Italia. Dopo l'eliminazione in Champions League ed il mancato ingresso in Europa League, anche la competizione nazionale rischia di sfumare dopo la sconfitta nell'andata della semifinale contro la Juventus, 1-2 il risultato finale. Il tecnico Antonio Conte è deluso dal rendimento di Sanchez: arrivato come un possibile uomo in più, il cileno non è riuscito a fare la differenza. La squadra nerazzurra ha tentato di concludere lo scambio con Dzeko, il bosniaco sarebbe stato l'innesto perfetto sia per le qualità in fase realizzativa che di esperienza. Conte deluso da Sanchez Foto di Matteo Bazzi / AnsaL'Inter può contare sicuramente su un attacco di ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI #InterJuventus, l'analisi di Antonio #Conte al termine del match ??? #FORZAINTER ???? - capuanogio : #Conte ha chiarito che il progetto #Inter di #Suning si è fermato. Anche #Moratti chiude l'era cinese a Milano ment… - capuanogio : Il progetto #Suning fermo e i tanti errori in campo: #Conte preoccupato per l'#Inter cerca di portare il motore del… - betta941 : RT @ncorrasco: Al di là del giudizio tecnico che si possa avere sull'allenatore, Conte in questo momento rappresenta l'unica certezza nel m… - DennyMaglie : RT @ncorrasco: Al di là del giudizio tecnico che si possa avere sull'allenatore, Conte in questo momento rappresenta l'unica certezza nel m… -