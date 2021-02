Il punto Covid a San Pietroburgo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il sito web del Consolato Italiano a Sandi cui il Console Generale Francesco Forte comunica che in base ai dati ufficiali diffusi dal sito ufficiale del Governo russo e da quello delle Autorità di San, alla data del 25 gennaio 2021 sono 560.122 i casi di positività al-19 accertati nella circoscrizione consolare di San, su 3.738.690 registrati nell’intera Federazione Russa. Alla data del 25 gennaio nella sola città di Sani pazienti trovati positivi al-19 a partire dal 1 marzo 2020 sono in tutto 321.709 (2.116 nuovi casi rispetto al giorno precedente), tra cui 9.374 morti e 209.671 guariti. Nelle ultime 24 ore, 14.958 persone sono state esaminate per il coronavirus a San. I restanti casi nella ...

Verso un passaporto sanitario? Il punto su riconoscimento facciale e documenti biometrici ai tempi del Covid-19 in… - Quanti vaccini sono stati creati contro il Covid? In cosa si differenziano l'uno dall'altro? Quanto costano? La map… - Il punto sugli anticorpi monoclonali lo fa l'ex direttore dell'Ema Guido Rasi: 'Sono anticorpi sintetici, cioè otte…

Rallentato dal Covid-19 ma previsto in dirittura d'arrivo nel 2021. L'iter per restituire alla città il teatro ... hanno chiarito che l'iter autorizzativo per gli interventi è a buon punto: le ...Nel 2020, sottolinea de Chanville nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione dei risultati, 'in un contesto difficile e nonostante la crisi sanitaria legata all'emergenza ...04 FEB - "In Veneto c'è una curva dell'infezione atipica, che sta letteralmente crollando. Ma spero che i veneti non la prendano come un 'liberi tutti'". Lo ha detto oggi il presidente della Regione V ...