Il calendario della Milano Fashion Week autunno inverno 2021/2022 (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Camera Nazionale della Moda Italiana ha presentato il calendario delle sfilate della Milano Fashion Week autunno inverno 2021/2022, quasi totalmente in modalità digitale. Dal 24 febbraio al 1 marzo i marchi mostreranno le loro collezioni attraverso la piattaforma dedicata e i propri canali social. I nomi in calendario (e gli assenti) Il 23 febbraio 2020, nell’ultimo giorno della Milano Fashion Week, Giorgio Armani e Laura Biagiotti chiudevano le porte dei loro eventi a causa dell’emergenza COVID-19. A un anno di distanza e con un tentativo non replicabile – quello dello scorso settembre – di tornare al ritmo tradizionale ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Camera NazionaleModa Italiana ha presentato ildelle sfilate, quasi totalmente in modalità digitale. Dal 24 febbraio al 1 marzo i marchi mostreranno le loro collezioni attraverso la piattaforma dedicata e i propri canali social. I nomi in(e gli assenti) Il 23 febbraio 2020, nell’ultimo giorno, Giorgio Armani e Laura Biagiotti chiudevano le porte dei loro eventi a causa dell’emergenza COVID-19. A un anno di distanza e con un tentativo non replicabile – quello dello scorso settembre – di tornare al ritmo tradizionale ...

