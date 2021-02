Furto di cavi elettrici in rame: è caccia ai responsabili (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel corso del pomeriggio di ieri, le Forze dell’Ordine sono state allertate da un addetto alla sorveglianza che presidiava nello stabile dell’ex sede la Ford. L’uomo ha fatto sapere alla Polizia di aver notato alcuni fatti strani che lo hanno fatto insospettire. L’addetto alla sorveglianza, dopo aver assistito a un improvviso calo di energia elettrica, ha effettuato dei controlli. Da questi ha compreso che c’era stato il Furto di 12 kg di cavi elettrici in rame. Infatti, un gruppo di rom era entrato nello stabile dopo aver manomesso la catena e il lucchetto nella cancello d’ingresso. Furto dei cavi elettrici in rame: i fatti Verso le 17.00 di ieri, un sorvegliante ha dato l’allarme per un Furto relativo a cavi ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel corso del pomeriggio di ieri, le Forze dell’Ordine sono state allertate da un addetto alla sorveglianza che presidiava nello stabile dell’ex sede la Ford. L’uomo ha fatto sapere alla Polizia di aver notato alcuni fatti strani che lo hanno fatto insospettire. L’addetto alla sorveglianza, dopo aver assistito a un improvviso calo di energia elettrica, ha effettuato dei controlli. Da questi ha compreso che c’era stato ildi 12 kg diin. Infatti, un gruppo di rom era entrato nello stabile dopo aver manomesso la catena e il lucchetto nella cancello d’ingresso.deiin: i fatti Verso le 17.00 di ieri, un sorvegliante ha dato l’allarme per unrelativo a...

Alessandria24C : Casale Monferrato - Casale: tre #Rumeni denunciati per #Furto aggravato di cavi elettrici - CorriereCitta : Roma. Furto di cavi elettrici in rame: rom ne rubano 12 kg, poi fuggono. E’ caccia alla banda - telecitynews24 : ?? OCCIMIANO: 40.000 EURO DI CAVI RUBATI ?? Tre denunce ?? - CasaleNews : Tre denunciati per furto di cavi di rame #Carabinieri #Monferrato #Occimiano - il_Monferrato : Furto di cavi elettrici: denunciati tre giovani rumeni -