Fratellanza, la nuova frontiera di Bergoglio e al Tayyeb (Di giovedì 4 febbraio 2021) Due anni dopo la firma ad Abu Dhabi del Documento sulla Fratellanza umana da parte di papa Francesco e del Grande Imam di al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, il mondo celebra oggi l'anniversario dell'impensabile cerimonia, la prima giornata mondiale della Fratellanza, che per Francesco è la nuova frontiera. Bergoglio, Tayyeb e il segretario generale delle Nazioni Unite, che ha proclamato la giornata mondiale della Fratellanza, si sono riuniti virtualmente di nuovo ad Abu Dhabi. La prima parola pronunciata da Francesco è stata "sorelle", poi fratelli. Un segno evidente di come il discorso della Fratellanza unisca tutti, nel rispetto della prima differenza, quella tra maschile e femminile. Di più, Francesco è voluto andare oltre, dicendo: ...

