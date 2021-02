(Di giovedì 4 febbraio 2021) Era il 4 febbraio del 2004, quando dall’idea di Mark Zuckerberg iniziò a una delle più grandi rivoluzioni del secolo, quella dei social network. Esattamente 17fa nasce, la piattaforma che cambiò per sempre la messaggistica tramite contenuti mai avuti prima. La fase embrionale di questo servizio risale al 2003, con uno Zuckerberg ancora diciannovenne.-photo credits: Pinterest Il giovane universitario crea Facemash, una rete sociale dedicata agli studenti del suo stesso college dove caricare le loro foto. Accedendovi era possibile scegliere la preferita tra due foto selezionate casualmente. Per realizzare questo progetto però Mark ha dovuto accedere ad aree private della rete universitaria, cosa che gli costò una sospensione di 6 mesi per violazione della privacy. Dopo quattro mesi di lavoro insieme ...

Facebook compie 17 anni, un social medium da 2,8 miliardi di utenti

17 anni, il social network passato da gioco per universitari a grande media da 2,8 miliardi di utenti, con tutti i problemi annessi di espansione e controllo di contenuti. Esattamente 17 anni fa nasceva uno dei primi social network della storia, ossia Facebook, che continua ad essere uno dei più amati ed usati. Il 4 febbraio 2004 Mark Zuckerberg fondava ad Harvard Facebook, divenuto negli anni il più diffuso social network con 2,7 miliardi di utenti - L'intrusione nella privacy e l'uso politico dei dati personali.