Esce a passeggiare, Ilda trovata morta assiderata dal figlio. Non l'avevano vista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Enorme tragedia avvenuta nel cuore della notte. La vittima era uscita di casa di sera tardi o nella notte, non è stato ancora definito. Da lì il dramma: la perdita dell'equilibrio con la conseguente caduta. A ciò si è andato a sommare il gelo notturno che ha sicuramente deciso tra la morte e la sopravvivenza della vittima. Una morte che lascia non poco stupore, in un anno come il 2021 e nella ricca Cortina che si prepara ad accogliere i mondiali di sci. Nonostante ciò è morta così, di freddo, Ilda Verocai, 92enne residente nell'omonima via. Il particolare che tinge ulteriormente di triste la questione è sicuramente da attribuire al ritrovamento del corpo. (Continua dopo le foto) Il corpo senza vita di Ilda Verocai è stata rinvenuto martedì mattina, 2 febbraio, dal figlio. Infatti il figlio che ...

