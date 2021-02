Emily in Paris, Lily Collins commenta le nomination ai Golden Globe 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) La protagonista di Emily in Paris, Lily Collins, commenta le candidature ai Golden Globe per lo show targato Netflix. Due nomination ai Golden Globe 2021 per Emily in Paris, una delle serie Netflix più popolari del 2020. La prima è andata allo show nella categoria "Miglior Serie Musical o Comedy", mentre la seconda se l'è aggiudicata proprio la sua protagonista, Lily Collins, che ha commentato la notizia con orgoglio ed entusiasmo. Collins, che oltre a interpretare il ruolo titolare è anche produttrice della serie ideata da Darren Young, ha infatti affermato ai microfoni dell'Hollywood Reporter: "Sono ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 febbraio 2021) La protagonista diinle candidature aiper lo show targato Netflix. Dueaiperin, una delle serie Netflix più popolari del 2020. La prima è andata allo show nella categoria "Miglior Serie Musical o Comedy", mentre la seconda se l'è aggiudicata proprio la sua protagonista,, che hato la notizia con orgoglio ed entusiasmo., che oltre a interpretare il ruolo titolare è anche produttrice della serie ideata da Darren Young, ha infatti affermato ai microfoni dell'Hollywood Reporter: "Sono ...

