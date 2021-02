Effetto Draghi su Piazza Affari, spread sotto quota 100 punti (Di giovedì 4 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Piazza Affari chiude gli scambi in rialzo, al termine di una seduta che si era aperta con una lieve flessione. L’indice Ftse Mib segna un +1,65% a quota 22.900 punti, mentre l’Ftse Italia All Share guadagna l’1,51% a 24.930 punti. In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dell’1,02% a quota 46.313 punti. Milano, la migliore in Europa, sfrutta l’Effetto-Draghi e, dopo un avvio timido, ha accelerato dopo che il sostegno per un al nuovo Governo è sembrato farsi più forte. Bene soprattutto il comparto bancario, il risparmio gestito, ma anche industriali e tecnoogici. Ne beneficia anche anche lo spread fra Btp e Bund tedeschi che chiude in calo, a quota 99,6 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) –chiude gli scambi in rialzo, al termine di una seduta che si era aperta con una lieve flessione. L’indice Ftse Mib segna un +1,65% a22.900, mentre l’Ftse Italia All Share guadagna l’1,51% a 24.930. In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dell’1,02% a46.313. Milano, la migliore in Europa, sfrutta l’e, dopo un avvio timido, ha accelerato dopo che il sostegno per un al nuovo Governo è sembrato farsi più forte. Bene soprattutto il comparto bancario, il risparmio gestito, ma anche industriali e tecnoogici. Ne beneficia anche anche lofra Btp e Bund tedeschi che chiude in calo, a99,6 ...

CarloCalenda : Un sostegno largo a #Draghi avrebbe anche un effetto di pacificazione, che non vuol dire annullare le differenze ma… - Corriere : Effetto Draghi, lo spread scende a quota 100 punti: è la prima volta da dicembre 2015 - HuffPostItalia : Effetto Draghi sullo spread, scende sotto quota 100 - NuovoNando : RT @CarloCalenda: Un sostegno largo a #Draghi avrebbe anche un effetto di pacificazione, che non vuol dire annullare le differenze ma ricon… - LuigiBosso96 : RT @CarloCalenda: Un sostegno largo a #Draghi avrebbe anche un effetto di pacificazione, che non vuol dire annullare le differenze ma ricon… -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Draghi Borse, Draghi fa volare Milano ai massimi da un anno. Spread sotto quota 100

Continua il rally dei listini mondiali giunto al quarto giorno consecutivo. Milano la migliore in Europa (+1,65%). Il differenziale col Bund chiude a 99 punti L effetto draghi sui mercati Continua il rally dei listini mondiali giunto al quarto giorno consecutivo. Milano la migliore in Europa (+1,65%). Il differenziale col Bund chiude a 99 punti Seduta ...

Continua l'effetto Draghi: Piazza Affari migliore in Europa

Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari , che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee e torna ai massimi da quando è scoppiata la pandemia (per trovare una chiusura più alta ...

Effetto Draghi, Milano è in campo IL GIORNO Effetto Draghi su Piazza Affari, spread sotto quota 100 punti

MILANO (ITALPRESS) – Piazza Affari chiude gli scambi in rialzo, al termine di una seduta che si era aperta con una lieve flessione. L’indice Ftse Mib segna un +1,65% a quota 22.900 punti, mentre l’Fts ...

Borsa, Milano chiude in netto rialzo con Draghi: Ftse Mib +1,65%

Milano, 4 feb. (LaPresse) - Prosegue il benefico effetto Draghi su Piazza Affari, che termina gli scambi in deciso rialzo. Il Ftse Mib chiude infatti segnando ...

Continua il rally dei listini mondiali giunto al quarto giorno consecutivo. Milano la migliore in Europa (+1,65%). Il differenziale col Bund chiude a 99 punti Lsui mercati Continua il rally dei listini mondiali giunto al quarto giorno consecutivo. Milano la migliore in Europa (+1,65%). Il differenziale col Bund chiude a 99 punti Seduta ...Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari , che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee e torna ai massimi da quando è scoppiata la pandemia (per trovare una chiusura più alta ...MILANO (ITALPRESS) – Piazza Affari chiude gli scambi in rialzo, al termine di una seduta che si era aperta con una lieve flessione. L’indice Ftse Mib segna un +1,65% a quota 22.900 punti, mentre l’Fts ...Milano, 4 feb. (LaPresse) - Prosegue il benefico effetto Draghi su Piazza Affari, che termina gli scambi in deciso rialzo. Il Ftse Mib chiude infatti segnando ...