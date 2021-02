Draghi scelga me o il M5s, non voglio governare con chi vuole mandarmi in galera, dice Salvini (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre il Premier incaricato Mario Draghi comincia il suo giro di consultazioni, Matteo Salvini elenca le priorità della Lega e manda un segnale all’ex presidente della Bce: “scelga tra noi e il Movimento 5 Stelle”. Sono cominciate nella giornata di oggi le consultazioni del Premier incaricato Mario Draghi, che ha incontrato i partiti minori e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mentre il Premier incaricato Mariocomincia il suo giro di consultazioni, Matteoelenca le priorità della Lega e manda un segnale all’ex presidente della Bce: “tra noi e il Movimento 5 Stelle”. Sono cominciate nella giornata di oggi le consultazioni del Premier incaricato Mario, che ha incontrato i partiti minori e L'articolo proviene da Leggilo.org.

lorepregliasco : Salvini: Draghi scelga tra Grillo e Lega #GovernoDraghi - fattoquotidiano : Draghi, Giorgetti: “Persona seria, così come la nostra linea”. Salvini: “Ora scelga tra noi e Grillo” - iuvinale_n : RT @Filippo_Rossi: I richiami all'unità del presidente Mattarella non hanno sortito alcun effetto sul leader della Lega @matteosalvinimi h… - Motta26Franco : @DSantanche E' vero ma non penso che Draghi si scelga una demente come la Fornero. - pincopallino197 : @Noiconsalvini Il #Collione Salvini è già alle minacce: “Draghi scelga, o noi o i Cinque Stelle” -