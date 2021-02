Dayane Mello racconta ai coinquilini com’è morto suo fratello: “Stava tornando a casa, lei è viva…” (FOTO) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Queste sono ore molto difficili all’interno della casa del GF Vip a causa del terribile lutto che ha colpito Dayane Mello per la morte di suo fratello Lucas. Dopo essere uscita momentaneamente dalla casa per poter parlare con la sua famiglia, la modella ha deciso di rientrare e probabilmente proseguirà la sua esperienza nel reality show. Una volta fatto ritorno tra gli altri coinquilini, la Mello ha cominciato a sfogarsi con loro e a lasciare che le sue amiche le asciugassero le lacrime. Successivamente, ha raccontato i dettagli di quanto accaduto al povero Lucas. Dayane Mello si apre con i coinquilini Nella casa del GF Vip non c’è musica, non si sentono risate o schiamazzi, a farla da ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 5 febbraio 2021) Queste sono ore molto difficili all’interno delladel GF Vip a causa del terribile lutto che ha colpitoper la morte di suoLucas. Dopo essere uscita momentaneamente dallaper poter parlare con la sua famiglia, la modella ha deciso di rientrare e probabilmente proseguirà la sua esperienza nel reality show. Una volta fatto ritorno tra gli altri, laha cominciato a sfogarsi con loro e a lasciare che le sue amiche le asciugassero le lacrime. Successivamente, hato i dettagli di quanto accaduto al povero Lucas.si apre con iNelladel GF Vip non c’è musica, non si sentono risate o schiamazzi, a farla da ...

