Dayane Mello, aereo sopra la Casa del GF Vip: il messaggio per la morte del fratello (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’edizione più lunga della storia del Grande fratello Vip si ritrova a fare i conti con un doloroso lutto per uno dei concorrenti. Dayane Mello ha perso il fratello Lucas in un’incidente stradale, notizia comunicata ieri alla modella che ha naturalmente scosso gli equilibri dentro la Casa. Molti i messaggi vicinanza a Dayane, tra cui un aereo che nelle scorse ore ha sorvolato la Casa. Dayane Mello, il messaggio dei fan con l’aereo La notizia ha sconvolto non solo la prima finalista del GF Vip Dayane Mello, ma anche gli altri concorrenti, la produzione e i fan sia della modella che del programma. Un momento televisivo particolarmente drammatico, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’edizione più lunga della storia del GrandeVip si ritrova a fare i conti con un doloroso lutto per uno dei concorrenti.ha perso ilLucas in un’incidente stradale, notizia comunicata ieri alla modella che ha naturalmente scosso gli equilibri dentro la. Molti i messaggi vicinanza a, tra cui unche nelle scorse ore ha sorvolato la, ildei fan con l’La notizia ha sconvolto non solo la prima finalista del GF Vip, ma anche gli altri concorrenti, la produzione e i fan sia della modella che del programma. Un momento televisivo particolarmente drammatico, ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - Giornaleditalia : Gf Vip 5, Dayane Mello choc dopo il tragico lutto: 'Ero in un container' - Ros_Mello_ : RT @scemochileggeah: Rosalinda è stata tutto il giorno l’ombra di dayane e c’è ancora gente che dubita di questo rapporto. Che sia amore o… -