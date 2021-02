Crisi di governo, al via le consultazioni di Draghi. Aperture da Di Maio e Berlusconi. Il calendario (Di giovedì 4 febbraio 2021) Crisi di governo, il premier incaricato Mario Draghi avvia le consultazioni: le ultime notizie. La Crisi di governo arriva al momento di svolta con le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, che incontra le forze politiche e parlamentari per valutare la possibilità di formare un nuovo governo. Di seguito il video delle consultazioni. Il primo giorno di consultazioni “La delegazione ha espresso il più ampio sostegno convinto al tentativo che sta facendo il Presidente Draghi“, ha dichiarato Emma Bonino. “Io tengo a dire che uno dei dibattiti sarà sul governo tecnico. Potrebbe essere la nascita di una politica meno sgangherata e più attenta. Pieno ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021)di, il premier incaricato Marioavvia le: le ultime notizie. Ladiarriva al momento di svolta con ledel premier incaricato Mario, che incontra le forze politiche e parlamentari per valutare la possibilità di formare un nuovo. Di seguito il video delle. Il primo giorno di“La delegazione ha espresso il più ampio sostegno convinto al tentativo che sta facendo il Presidente“, ha dichiarato Emma Bonino. “Io tengo a dire che uno dei dibattiti sarà sultecnico. Potrebbe essere la nascita di una politica meno sgangherata e più attenta. Pieno ...

