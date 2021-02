Crema antimuffa fai da te | ottima per pareti e piastrelle!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 4 febbraio 2021) La muffa è tra le peggiori macchie che si possono formare in casa. Non solo è antiestetica ma è resistente e molto nociva. Se respirata può dar luogo, anche, a patologie molto serie. Se la situazione della nostra casa è critica al livello di muffa, dobbiamo assolutamente rivolgerci ad un esperto. Nel caso, invece, sia limitata a piccoli spazi possiamo intervenire da soli, con le dovute precauzioni. Come evitare la formazione di muffa Prima ancora di capire come eliminare la muffa una volta che si è formata, è bene capire come prevenirla o per lo meno come non farla più tornare una volta che siamo riusciti a rimuoverla. Le spore della muffa prolificano in presenza di umidità, va da sé che dobbiamo evitare che si accumuli in casa: Arieggiamo le stanze tutti i giorni, anche in inverno. Bastano cinque minuti ma l’aria deve circolare. Evitiamo di asciugare la biancheria in casa, se ...