Coronavirus, morto Connor Ellis: era stato il primo britannico infetto in Cina, è morto per overdose un anno dopo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Connor Ellis, studente universitario di 26 anni è stato trovato morto per overdose da droghe combinate l’ottobre scorso dai suoi compagni di corso. Il 26enne è stato il primo cittadino britannico ad aver contratto il Covid-19 nel novembre 2019, durante il suo soggiorno in Cina. Il suo caso lo scorso febbraio ha anche suscitato molto scalpore in patria, ricoprendo le prime pagine dei giornali. Il ragazzo da positivo ha passato ben 3 settimane e mezzo in quarantena e da come scrive nel suo diario, che ha lasciato nel suo alloggio a Wuhan, sembra che ne sia uscito estremamente scosso, infatti dopo aver passato i primi 10 giorni a descrivere i propri sintomi, scrive di come abbia avuto una ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 4 febbraio 2021), studente universitario di 26 anni ètrovatoperda droghe combinate l’ottobre scorso dai suoi compagni di corso. Il 26enne èilcittadinoad aver contratto il Covid-19 nel novembre 2019, durante il suo soggiorno in. Il suo caso lo scorso febbraio ha anche suscitato molto scalpore in patria, ricoprendo le prime pagine dei giornali. Il ragazzo da positivo ha passato ben 3 settimane e mezzo in quarantena e da come scrive nel suo diario, che ha lasciato nel suo alloggio a Wuhan, sembra che ne sia uscito estremamente scosso, infattiaver passato i primi 10 giorni a descrivere i propri sintomi, scrive di come abbia avuto una ...

LiberaTvTicino : Coronavirus, in Ticino 47 contagi e un morto in 24 ore - zazoomblog : Coronavirus Covid-19: morto per overdose il primo britannico infetto - #Coronavirus #Covid-19: #morto - NoiNotizie : Morto per #coronavirus in Malawi un missionario di Grumo Appula (#Bari) - emmafelici1 : @trashaccxo Morto il padre del marito per coronavirus - NoiNotizie : Ricoverato al 'Moscati' di #Taranto, 71enne di Martina Franca da negativo a morto in due settimane dopo il contagio… -