Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, la Stagione 1 aggiunge le mappe Firebase Z, Express e le partite di Lega (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Stagione 1 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone non è solo l'inizio dell'anno più grandioso per Black Ops, ma è una vera e propria pietra miliare che farà la storia. Come parte dell'aggiornamento di oggi per Black Ops Cold War (disponibile oggi 4 febbraio alle 8:00), gli operatori Requiem potranno vivere il prossimo capitolo della storia dell'Etere Oscuro a "Firebase Z", l'ultima mappa Zombi rilasciata, gratuita su tutte le piattaforme. Oltre a questa strabiliante esperienza Zombi e alla nuova Specialità Lapide, l'aggiornamento di oggi include anche il ritorno della mappa multigiocatore Express, una delle preferite del giocatori di Black Ops II, oltre a molte nuove ...

