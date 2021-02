Ascolti Tv 3 febbraio 2021, vince il calcio ma Chi l'ha visto? e Italia's Got Talent reggono l'urto (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 381.000 (1,4%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5.028.000 (23,1%). Su Canale5 Caduta Libera 3.770.000 (17,8%). Alle 20 Tg1: 6.046.000 (24,2%) Tg5: 5.024.000 (19,8%)... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 381.000 (1,4%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5.028.000 (23,1%). Su Canale5 Caduta Libera 3.770.000 (17,8%). Alle 20 Tg1: 6.046.000 (24,2%) Tg5: 5.024.000 (19,8%)...

AnonymeRai : ? #AscoltiTv di mercoledì #3febbraio ? - Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #3febbraio ? - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 3 febbraio 2021. Coppa Italia al 18.5%, Made in Italy chiude all’11.2%, in calo La Caserma (… - leggoit : Ascolti Tv ieri 3 febbraio 2021, vince il calcio ma Chi l'ha visto? e Italia's Got Talent reggono l'urto - raspa90 : RT @tvblogit: Ascolti tv mercoledì 3 febbraio 2021 -