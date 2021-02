'Allegri in corsa per la panchina del Real Madrid' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Madrid (Spagna) - Il Real Madrid a fine stagione cambierà allenatore: salvo clamorose sorprese, l'addio di Zinedine Zidane sembra cosa certa. I risultati del tecnico francese, in questo suo secondo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 febbraio 2021)(Spagna) - Ila fine stagione cambierà allenatore: salvo clamorose sorprese, l'addio di Zinedine Zidane sembra cosa certa. I risultati del tecnico francese, in questo suo secondo ...

Per la successione si parla di Massimiliano Allegri , in orbita Roma per il post Fonseca, anche se, secondo Cadena Ser, il favorito resta la leggenda dei blancos Raul . L'ex bomber, attualmente alla ...

Più indietro Allegri , che comunque piace molto alla dirigenza. In corsa pare esserci pure Nagelsmann del Lipsia.

C' è anche Max Allegri nella lista dei candidati del Real Madrid per prendere il posto di Zinedine Zidane, che a fine stagione probabilmente dirà addio al club. Secondo Cadena Ser è una corsa a due tr ...

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid a fine stagione cambierà allenatore: salvo clamorose sorprese, l'addio di Zinedine Zidane sembra cosa certa. I risultati del tecnico francese, in questo suo secondo ma ...

