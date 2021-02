All-Star Game 2021, arrivato l’accordo: in campo il 7 marzo (Di giovedì 4 febbraio 2021) In questi giorni era partita la votazione per indicare gli All-Star 2020/21 ma si è trovato l’accordo sullo svolgimento durante la pausa della regular season Cambio in corsa in NBA per quanto riguarda gli All-Star Game 2021. La Lega infatti è tornata sui suoi passi è ha deciso di riportare in campo le stelle della stagione durante la pausa della regular season che è prevista dal 5 al 10 marzo. Lo stop delle partite era già stato indicato come All-Star Break, nonostante inizialmente fosse stata comunicata la sospensione causa Covid. Nelle delle ultime due settimane però, le cose sono cambiate. In primis c’è stata l’apertura e la disponiblità da parte dei giocatori che sicuramente sanno quanto sia importante sia a livello economico che ... Leggi su zon (Di giovedì 4 febbraio 2021) In questi giorni era partita la votazione per indicare gli All-2020/21 ma si è trovatosullo svolgimento durante la pausa della regular season Cambio in corsa in NBA per quanto riguarda gli All-. La Lega infatti è tornata sui suoi passi è ha deciso di riportare inle stelle della stagione durante la pausa della regular season che è prevista dal 5 al 10. Lo stop delle partite era già stato indicato come All-Break, nonostante inizialmente fosse stata comunicata la sospensione causa Covid. Nelle delle ultime due settimane però, le cose sono cambiate. In primis c’è stata l’apertura e la disponiblità da parte dei giocatori che sicuramente sanno quanto sia importante sia a livello economico che ...

