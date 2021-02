“Al supermercato sta in fila | a scuola non faceva la spia | mangia ravioli e salsiccia” | le grandi inchieste dei giornali su Draghi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il look “istituzionale” scelto per la convocazione al Quirinale, come se i precedenti presidenti incaricati fossero andati dal capo dello Stato in infradito e bermuda. La preghiera delle suore clarisse. L’apprezzamento per i piatti comuni della tradizione, roba frugale:. L’uomo “normale” che compra i croccantini per il suo cane, un bracco ungherese, al. Ancora più “normale” la first lady designata, “origini aristocratiche ma modi semplici”. E poi la dirittura morale: nonla “” con i professori. L’intelligenza: “Era bravo in matematica”. Non solo la rapidità a far di calcolo, ma anche un certo atletismo: “Giocava bene a basket”. Perfino qualche potere taumaturgico, rintracciabile nelle coincidenze: ha ricevuto l’incarico nel giorno di San Biagio, che guarì un ...