A due familiari del boss i fondi delle vittime di mafia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tiziana Paolocci La moglie e la suocera di un affiliato al clan Gionta percepivano dal 2002 l'assegno di 600 euro al mese Moglie e suocera di un affiliato al clan camorristico Gionta di Torre Annunziata hanno percepito indebitamente per quindici anni il vitalizio che spetta ai familiari delle vittime della criminalità organizzata. Il caso è finito nel mirino della procura di Torre Annunziata (Napoli), che ha emesso un decreto d'urgenza già eseguito dalla Guardia di Finanza per sequestro preventivo dei beni per un valore di oltre 166mila euro nei confronti delle due donne. Si tratta di Marina Ermenti, vedova di Antonio Frizzi, e della figlia Anna. Il padre rimase ucciso insieme ad altre sette persone nella strage di Sant'Alessandro, che avvenne il 26 agosto 1984, quando gli uomini della cosca di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tiziana Paolocci La moglie e la suocera di un affiliato al clan Gionta percepivano dal 2002 l'assegno di 600 euro al mese Moglie e suocera di un affiliato al clan camorristico Gionta di Torre Annunziata hanno percepito indebitamente per quindici anni il vitalizio che spetta aidella criminalità organizzata. Il caso è finito nel mirino della procura di Torre Annunziata (Napoli), che ha emesso un decreto d'urgenza già eseguito dalla Guardia di Finanza per sequestro preventivo dei beni per un valore di oltre 166mila euro nei confrontidue donne. Si tratta di Marina Ermenti, vedova di Antonio Frizzi, e della figlia Anna. Il padre rimase ucciso insieme ad altre sette persone nella strage di Sant'Alessandro, che avvenne il 26 agosto 1984, quando gli uomini della cosca di ...

GDF : #GDF #Napoli Indebita percezione del #vitalizio previsto per i familiari #vittime della criminalità organizzata.… - RobRe62 : RT @GDF: #GDF #Napoli Indebita percezione del #vitalizio previsto per i familiari #vittime della criminalità organizzata. #Sequestrati ben… - franconemarisa : RT @GDF: #GDF #Napoli Indebita percezione del #vitalizio previsto per i familiari #vittime della criminalità organizzata. #Sequestrati ben… - LavaClaudio : RT @GDF: #GDF #Napoli Indebita percezione del #vitalizio previsto per i familiari #vittime della criminalità organizzata. #Sequestrati ben… - HobbesKalvin : Due giorni senza vedere #ConteOut e #Casalino in tv , i familiari si rassegnino #chilhavisto -