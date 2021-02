5 Febbraio | accadde oggi | eventi storici | santi e ricorrenze

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 5è il 36° giorno del calendario gregoriano. Mancano 329 giorni alla fine dell’anno (330 negli anni bisestili): diamo insieme uno sguardo ai principaliriconducibili alla giornata di, 562 – Un terremoto danneggia le città romane di Pompei ed Ercolano e diversi monumenti di Neapolis fra cui il teatro; 251 – Sant’Agata muore martirizzata a Catania per non abiurare la sua fede; 1183 – Con la bolla Licet Dominus Papa Lucio III eleva l’abbazia di Monreale al rango di arcidiocesi metropolitana; 1576 – Enrico di Navarra si converte al Cattolicesimo allo scopo di potersi assicurare i diritti al trono di Francia; 1597 – Un gruppo di cristiani giapponesi è condannato ...

