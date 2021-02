WindTre down, problemi alle chiamate in tutta Italia: migliaia di segnalazioni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) WindTre down oggi 3 febbraio 2021: dalle ore 17 si registrano disagi. I problemi sono segnalati dagli utenti per le chiamate. Sui social sono tantissime le segnalazioni. Sono migliaia, secondo downdetector, gli utenti Wind che non riescono a ricevere e o effettuare chiamate. WindTre down oggi 3 febbraio 2021 “Quando chiamo non sento squillare“, “sembra sempre L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021)oggi 3 febbraio 2021: dore 17 si registrano disagi. Isono segnalati dagli utenti per le. Sui social sono tantissime le. Sono, secondodetector, gli utenti Wind che non riescono a ricevere e o effettuareoggi 3 febbraio 2021 “Quando chiamo non sento squillare“, “sembra sempre L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Corriere : WindTre down, problemi a chiamate Wind in molte città - Corriere : WindTre down, problemi a chiamate Wind in molte città - nina_ju_ : @Marco_viscomi - Borderline_24 : Anche a #Bari in down la rete mobile WindTre: centinaia di segnalazioni - MassimaSentenza : RT @thetruesanga: Sono l'unico a riscontrare problemi con WindTre? @WindTreOfficial #wind #tre #problemi #down -