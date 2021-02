WindTre down, milioni di utenti isolati: cosa sta accadendo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) WindTre è down da qualche ora, non funzionano più le chiamate in entrata ed in uscita per chi ha questo gestore telefonico WindTre down ormai da qualche ora e, circa 24 milioni di utenti, sono isolati senza la possibilità di effettuare o ricevere chiamate. Un problema che ha preso tutta l’Italia senza escludere alcun utente L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021)da qualche ora, non funzionano più le chiamate in entrata ed in uscita per chi ha questo gestore telefonicoormai da qualche ora e, circa 24di, sonosenza la possibilità di effettuare o ricevere chiamate. Un problema che ha preso tutta l’Italia senza escludere alcun utente L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : WindTre down, problemi a chiamate Wind in molte città - HDblog : WindTre down, problemi alla linea mobile in corso in tutta Italia - Corriere : WindTre down, problemi a chiamate Wind in molte città - ProntoPCBaveno : RT @ilpost: Da qualche ora WindTre sta avendo problemi per molti utenti - EmmeReports : “Wind3 down”: dalle 16 problemi alla linea telefonica -