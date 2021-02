trash_italiano : FACCHINETTI CHE DICE “WALTER ZENGA” MENTRE LUI È AL GF ?? #IlCantanteMascherato - trash_italiano : Walter Zenga totally Stefano Bettarini e Salvo Veneziano vibes. #GFVIP - trash_italiano : WALTER ZENGA NON MI FIDO DI TE #noneladurso - IsaeChia : #WalterZenga svela a ‘#Chi’ tutto quello che non ha potuto dire nel confronto con suo figlio #AndreaZenga al ‘… - GCugini : Zenga, l’ultimo incontro con Andrea. La wedding planner: “Walter ha provato in tutti i modi a parlarci, ma…” -

Ultime Notizie dalla rete : Walter Zenga

Il giorno successivo l'attrice siciliana ha parlato con Samantha De Grenet dell'affetto che prova per il figlio di: " Siamo proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Lui è molto simile a me:..."C'è un rapporto bellissimo fra me e Rosalinda ma un biglietto così non me lo ha mai scritto" ha affermato l' ex tronista di Uomini e Donne mentre il figlio diha confessato: "Infatti, è ...Walter Zenga svela a ‘Chi’ tutto quello che non ha potuto dire nel confronto con suo figlio Andrea al ‘Gf Vip 5’. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.I colpi di scena all'interno della casa del GF Vip non mancano mai e, in queste ultime ore, si è molto parlato del bigliettino "segreto" che Rosalinda Cannavò ha scelto di scrivere per Andrea Zenga. Q ...