Vincere la sfida del Recovery Perché Draghi fa bene all'Italia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un governo tecnico in grado di padroneggiare le sfide Italiane del prossimo anno, a cominciare dai 209,5 miliardi del Recovery Fund destinati all'Italia da far fruttare, usando le stesse parole dell'ex banchiere centrale proferite durante l'agostano Meeting di Rimini, come "debito buono". E' questo secondo molti analisti finanziari il principale effetto benefico per il Paese portato in dote da un eventuale esecutivo capeggiato da Mario Draghi. Governo che prima dello scioglimento della riserva da parte del premier incaricato deve però ora affrontare, visto il dibattito scoppiato all'interno del partito più numeroso del Parlamento (M5S), la difficile sfida della fiducia.

