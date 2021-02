USA, tornano a crescere richieste di mutui settimanali (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Invertono la rotta e tornano a crescere, dopo due settimane con il segno meno, le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 29 gennaio 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un aumento dell’8,1% dopo il -4,1% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito dell’11,4%%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un decremento dello 0,1%%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono calati al 2,92% dal 2,95% della settimana precedente. (Foto: Mirko Kaminski / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Invertono la rotta e, dopo due settimane con il segno meno, le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 29 gennaio 2021. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un aumento dell’8,1% dopo il -4,1% della settimana precedente. L’indice relativo alledi rifinanziamento è salito dell’11,4%%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un decremento dello 0,1%%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi suitrentennali sono calati al 2,92% dal 2,95% della settimana precedente. (Foto: Mirko Kaminski / Pixabay)

(Teleborsa) - Invertono la rotta e tornano a crescere, dopo due settimane con il segno meno, le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 29 gennaio 2021. L'indice che misura il ...

