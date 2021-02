Uomini e Donne: Beatrice ha rotto il silenzio dopo l’accaduto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) dopo la scelta di Davide a Uomini e Donne, Beatrice ha rotto il silenzio rispondendo “a una domanda ricorrente” sul suo profilo Instagram dopo la scelta, registrata qualche giorno fa, di Davide a Uomini e Donne, Beatrice ha rotto il silenzio annunciando di “essere rimasta molto male”. Scopriamo perchè. (SPOILER) La scelta di Davide è ricaduta su Chiara Rabbi e, come era prevedibile, Beatrice è scoppiata in lacrime appena Davide le ha comunicato che la scelta non era lei. La corteggiatrice è stata delusa soprattutto perchè gli aveva confessato di essersi innamorata di lui, infatti, inizialmente si è rifiutata di abbracciarlo ma alla fine, ha deciso di assecondare ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021)la scelta di Davide ahailrispondendo “a una domanda ricorrente” sul suo profilo Instagramla scelta, registrata qualche giorno fa, di Davide ahailannunciando di “essere rimasta molto male”. Scopriamo perchè. (SPOILER) La scelta di Davide è ricaduta su Chiara Rabbi e, come era prevedibile,è scoppiata in lacrime appena Davide le ha comunicato che la scelta non era lei. La corteggiatrice è stata delusa soprattutto perchè gli aveva confessato di essersi innamorata di lui, infatti, inizialmente si è rifiutata di abbracciarlo ma alla fine, ha deciso di assecondare ...

