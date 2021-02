Uomini e Donne anticipazioni oggi: rivelazione su Veronica Ursida, Aurora umiliata con foto osé (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le anticipazioni di oggi, mercoledì 3 febbraio, di Uomini e Donne rivelano che Aurora si troverà nuovamente al centro di una bufera. Questa volta, però, la dama verrà toccata nel profondo, in quanto verranno tirati in ballo dei presunti contenuti spinti che la riguardano. Nel corso della messa in onda, inoltre, Maria De Filippi farà anche una rivelazione spiazzante su Veronica Ursida. A quanto pare, l’ex esponente del parterre femminile starebbe facendo di tutto pur di ritornare in trasmissione. anticipazioni oggi: la rivelazione su Veronica Ursida Quella che vedremo oggi a Uomini e Donne sarà una puntata davvero ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ledi, mercoledì 3 febbraio, dirivelano chesi troverà nuovamente al centro di una bufera. Questa volta, però, la dama verrà toccata nel profondo, in quanto verranno tirati in ballo dei presunti contenuti spinti che la riguardano. Nel corso della messa in onda, inoltre, Maria De Filippi farà anche unaspiazzante su. A quanto pare, l’ex esponente del parterre femminile starebbe facendo di tutto pur di ritornare in trasmissione.: lasuQuella che vedremosarà una puntata davvero ...

matteosalvinimi : ...L’Italia non merita di essere in ostaggio di incapaci, voltagabbana, perdenti seriali di elezioni e amanti delle… - SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - TeresaBellanova : Quando parliamo di piano vaccinale, di crisi economica, di giustizia, di scuola, di nuovo welfare, stiamo parlando… - BiancoFausto : RT @FiorellaMannoia: Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - bruxebanner : RT @AllStarsLA: Non rendo idoli i politici ma vorrei abbracciare forte Alexandria Ocasio-Cortez e tutte le donne al Congresso che hanno ris… -