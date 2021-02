UniSaOrienta | dall' 8 all' 11 febbraio la XVII edizione interamente in digitale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) E' questa l'agenda delladi, la manifestazione annuale che l'Ateneo di Salerno dedica all'orientamento in ingresso degli studenti delle scuole della Campania e delle altre ...

Gazzetta di Salerno

si svolgerà quest'anno in modalità esclusivamente digitale. Parteciperanno all'edizione 2021 circa 15.000 studenti e 800 docenti, collegati da 110 scuole delle province di Salerno, ...E' questa l'agenda della XVII edizione di UnisaOrienta, la manifestazione annuale che l'Ateneo di Salerno dedica all'orientamento in ingresso degli studenti delle scuole della Campania e delle altre r ...