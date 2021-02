"Un bigliettino in bagno per Andrea Zenga". Passionaccia ala GfVip, tra poche ore una notte di fuoco con... lei? | Guarda (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una nuova storia potrebbe nascere nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. Da una parte Andrea Zenga, protagonista nelle ultime settimane di uno spaccato di vita privata che ha commosso tutti, e dall'altra Adua Del Vesco (al secolo Rosalinda). Cosa è accaduto? All'improvviso, a quanto pare, le tenerezze nella casa non mancano. "Ieri gli ho scritto un bigliettino. Ho scritto: ‘Penso che capirai chi te lo ha mandato, una persona talmente timida da non riuscire a dirtelo in faccia. Mi è piaciuto tanto come hai affrontato la situazione. Sei un uomo dai valori rari da trovare oggi. Lo hai dimostrato in quella situazione ma lo dimostri ogni giorno con il tuo modo di fare e con la persona che sei", dice Adua. Potremmo trovarci di fronte alla seconda storia d'amore dopo quella tra Pretelli e Giulia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una nuova storia potrebbe nascere nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. Da una parte, protagonista nelle ultime settimane di uno spaccato di vita privata che ha commosso tutti, e dall'altra Adua Del Vesco (al secolo Rosalinda). Cosa è accaduto? All'improvviso, a quanto pare, le tenerezze nella casa non mancano. "Ieri gli ho scritto un. Ho scritto: ‘Penso che capirai chi te lo ha mandato, una persona talmente timida da non riuscire a dirtelo in faccia. Mi è piaciuto tanto come hai affrontato la situazione. Sei un uomo dai valori rari da trovare oggi. Lo hai dimostrato in quella situazione ma lo dimostri ogni giorno con il tuo modo di fare e con la persona che sei", dice Adua. Potremmo trovarci di fronte alla seconda storia d'amore dopo quella tra Pretelli e Giulia ...

