UFFICIALE – I convocati di Gattuso per l’Atalanta: c’è il giovane Cioffi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) I convocati di Gattuso per l'Atalanta: c'è il giovane Cioffi. Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas... L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Idiper l'Atalanta: c'è il. Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas... L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili UFFICIALE – Coppa Italia, i convocati di Gattuso: out Fabian, altr… - _SiGonfiaLaRete : UFFICIALE - #NapoliAtalanta, i convocati azzurri: C'è Cioffi - ilnapolionline : Ufficiale - I convocati azzurri per stasera: lista senza i 'soliti' noti - - CalcioNapoli24 : - tuttonapoli : UFFICIALE - I convocati di Gattuso per l'Atalanta: ancora out Fabian, c'è il giovane Cioffi -