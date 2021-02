Uccise un vigile, Nikolic patteggia a 3 anni e 2 mesi per furti in appartamento (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Andrea Siravo Remi Nikolic sconterà la pena ai domiciliari per i due furti commessi il 22 febbraio 2020, undici giorni dopo aver finito di scontare la pena per aver investito e ucciso, il 12 gennaio 2012, il vigile Nicolò Savarino in via Varè a Milano Tre anni e due mesi da scontare agli arresti domiciliari per due furti in appartamento commessi in centro a Milano a febbraio dell’anno scorso. Questa la pena patteggiata da Remi Nikolic, il giovane, oggi 25enne, che ancora minorenne, il 12 gennaio 2012, ha travolto e ucciso l’agente della polizia locale Nicolò Savarino al volante di una Bmw X-5 in piazza Alfieri. Dopo 5 anni e mezzo di carcere minorile per l'omicidio, Nikolic ha ottenuto ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Andrea Siravo Remisconterà la pena ai domiciliari per i duecommessi il 22 febbraio 2020, undici giorni dopo aver finito di scontare la pena per aver investito e ucciso, il 12 gennaio 2012, ilNicolò Savarino in via Varè a Milano Tree dueda scontare agli arresti domiciliari per dueincommessi in centro a Milano a febbraio dell’anno scorso. Questa la penata da Remi, il giovane, oggi 25enne, che ancora minorenne, il 12 gennaio 2012, ha travolto e ucciso l’agente della polizia locale Nicolò Savarino al volante di una Bmw X-5 in piazza Alfieri. Dopo 5e mezzo di carcere minorile per l'omicidio,ha ottenuto ...

