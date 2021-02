TikTok si adegua alle richieste del Garante della privacy: bloccati gli accessi ai minori di 13 anni (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’app di video valuterà anche l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell'età Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’app di video valuterà anche l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell'età

NSigaro : TikTok si adegua al Garante per la Privacy: stop agli under 13 - gigibeltrame : TikTok si adegua al Garante per la Privacy: stop agli under 13 #digilosofia - GabrieleCarrer : RT @formichenews: TikTok corre ai ripari sui minori. Ecco cosa cambia Dopo il blocco imposto dal Garante della privacy in seguito alla mor… - formichenews : TikTok corre ai ripari sui minori. Ecco cosa cambia Dopo il blocco imposto dal Garante della privacy in seguito al… - StartMagNews : #TikTok si adegua al Garante italiano della privacy: gli utenti minori di 13 anni saranno rimossi dalla piattaforma… -