Su Instagram le “Guide” della Reggia di Caserta per promuovere il territorio

NAPOLI – La Reggia di Caserta promuove il territorio. Inaugurata la sezione "Guide" dell'account Instagram del Complesso Vanvitelliano. Il tema è #OltrelaReggia, invito a scoprire insieme al patrimonio della Reggia di Caserta anche quello del territorio circostante.Nell'ambito della sua strategia di promozione e comunicazione, l'istituto museale ha voluto ancora una volta rilanciare alcuni dei gioielli che lo circondano, in qualche caso meno noti al suo vasto pubblico. "Guide" è un modo per trovare facilmente consigli, suggerimenti e luoghi. Una raccolta di post che la Reggia di Caserta ha pubblicato, abbinati a una breve descrizione. Durante la visualizzazione di una guida è possibile sapere di più su un post specifico, toccando l'immagine o il video per visualizzare il post Instagram originale. È anche possibile condividere una guida nelle proprie stories e nei messaggi privati. TRA LE "GUIDE" ANCHE CASERTAVECCHIA, IL REAL SITO DI CARDITELLO E L'ANFITEATRO CAMPANO

