Roma, Tiago Pinto: "Dzeko non è il capitano", poi la verità sulle voci su Allegri

Il colloquio di oggi tra Dzeko e Fonseca ha avuto esito positivo, il bosniaco è stato reintegrato ma non sarà il capitano. E' quanto confermato anche dal general manager giallorosso Tiago Pinto. La Roma è reduce da due vittorie consecutive in campionato contro Spezia e Verona che hanno portato un pò di tranquillità nell'ambiente giallorosso, adesso la squadra sta preparando il difficile match contro la Juventus. Il bosniaco può rappresentare una pedina fondamentale per la seconda parte di stagione, la Roma è in lotta anche per la vittoria dello scudetto.

