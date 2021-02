Ricavi tv, Mediobanca: “Con pandemia in Italia crollo del 10,7%” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel primo semestre del 2020 in Italia i Ricavi aggregati del comparto media & entertainment sono stati di 3,9 miliardi, con un calo del 10,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un crollo – derivante soprattutto dai mancati proventi della pubblicità, che segnano una riduzione del 24,4% rispetto allo stesso semestre 2019 – che colpisce principalmente la radio (-29% sul primo semestre 2019), seguita dalla Tv in chiaro (-14%), mentre tiene la televisione a pagamento (-0,8%). Questo l’impatto della crisi sanitaria da Covid-19 sul settore radiotelevisivo secondo il rapporto dell’Area studi Mediobanca. Nella seconda parte del 2020 non sono, tuttavia, mancati alcuni segnali positivi, secondo l’Area studi di Mediobanca iniziati già nel terzo trimestre. La raccolta ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel primo semestre del 2020 inaggregati del comparto media & entertainment sono stati di 3,9 miliardi, con un calo del 10,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un– derivante soprattutto dai mancati proventi della pubblicità, che segnano una riduzione del 24,4% rispetto allo stesso semestre 2019 – che colpisce principalmente la radio (-29% sul primo semestre 2019), seguita dalla Tv in chiaro (-14%), mentre tiene la televisione a pagamento (-0,8%). Questo l’impatto della crisi sanitaria da Covid-19 sul settore radiotelevisivo secondo il rapporto dell’Area studi. Nella seconda parte del 2020 non sono, tuttavia, mancati alcuni segnali positivi, secondo l’Area studi diiniziati già nel terzo trimestre. La raccolta ...

