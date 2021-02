Quando l’amore arriva in Città, trama e trailer del film in onda stasera 3 febbraio su La5 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando l’amore arriva in Città, il film in onda mercoledì 3 febbraio 2021 alle 21:10 su La5. trama e trailer del film. Mercoledì 3 febbraio 2021, su La5 andrà in onda il film romantico “Quando l’amore arriva in Città“. Il film è diretto da David Winning ed è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Ronda Richcon. Lauren Holly e Cameron Bancroft sono i protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5. Il film (The Town That Came A-Courtin in inglese) è un film per la televisione, quindi non è mai uscito ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 3 febbraio 2021)in, ilinmercoledì 32021 alle 21:10 su La5.del. Mercoledì 32021, su La5 andrà inilromantico “in“. Ilè diretto da David Winning ed è tratto dall’omonimo romanzo scritto da RRichcon. Lauren Holly e Cameron Bancroft sono i protagonisti. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa su La5. Il(The Town That Came A-Courtin in inglese) è unper la televisione, quindi non è mai uscito ...

