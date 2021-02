Processo vertici A24-A25 | attivisti | “Mit non si costituisce parte civile | vergogna”

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Lo Stato deve impegnare risorse e mezzi per stare dietro alle inequivocabili criticità connesse alla gestione dell’A24 e A25 ma il ministero delle Infrastrutture non si costituisce nel procedimento che la Procura di L’Aquila ha avviato contro i vertici di Strada dei Parchi per ottenere giustizia. Abbiamo una sola parola per commentare: vergogna”. Così in una nota il Forum H2O sulla decisione del Mit di non costituirsi per ora nel procedimento in corso al Tribunale di L’Aquila.