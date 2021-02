Primo allenamento di Rugani: “Felice di essere qua. Forza Casteddu!” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Svolto il Primo allenamento con la maglia del Cagliari per il nuovo innesto difensivo Daniele Rugani. A comunicarlo lo stesso calciatore attraverso un video postato sui canali social ufficiali della squadra isolana. .@DanieleRugani pic.twitter.com/D48YHs4cTq — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) February 3, 2021 Foto: twitter rennes L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Svolto ilcon la maglia del Cagliari per il nuovo innesto difensivo Daniele. A comunicarlo lo stesso calciatore attraverso un video postato sui canali social ufficiali della squadra isolana. .@Danielepic.twitter.com/D48YHs4cTq — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) February 3, 2021 Foto: twitter rennes L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : #Milan, primo allenamento con la squadra per #Calhanoglu post Covid, domani esami per #Kjaer e #Diaz - CagliariCalcio : La prima di @DanieleRugani ???? Il nostro mercoledì ???? - RaiSport : ?? L'ex #Juventus e #Inter #Asamoah al #Cagliari Oggi primo allenamento anche per il difensore #Rugani #calcio… - UruguayosLigaMX : RT @CagliariCalcio: La prima di @DanieleRugani ???? Il nostro mercoledì ???? - CagliariChannel : RT @CagliariCalcio: La prima di @DanieleRugani ???? Il nostro mercoledì ???? -