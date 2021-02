Piano vaccini | AstraZeneca a under 55 di scuola | polizia | carceri Ok Aifa ai monoclonali

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sulla somministrazione dei treanti Covid ora disponibili in Italia, c'è accordo unanime Stato - Regioni. E mentre i sieri messi a punto da Pfizer e Moderna saranno somministrati a over 80 e ...

matteosalvinimi : Ottima scelta, buon lavoro al dottor #Bertolaso, mi conforta che ci sia lui al piano vaccini della Lombardia, che h… - Antonio_Tajani : #GuidoBertolaso responsabile per i vaccini in Lombardia rappresenta un'ottima scelta. Un interlocutore serio e prep… - berlusconi : Ci siamo messi al lavoro e i nostri esperti guidati da Andrea Mandelli hanno scritto il Piano Vaccini di Forza Ital… - forza_italia : RT @novelliroberto: Il #piano #vaccini è tra le priorità degli italiani, indicata anche dal presidente del Consiglio incaricato #Draghi. Al… - danieledv79 : RT @repubblica: Vaccini, ecco il nuovo piano. Da lunedì si parte anche con prof, forze dell'ordine e detenuti -

Sulla somministrazione dei treanti Covid ora disponibili in Italia, c'è accordo unanime Stato - Regioni. E mentre i sieri ... Sono, in sostanza, le linee di rimodulazione delvaccinale ...Milano, 03 febbraio 2021 - L'adesione dell'Italia ald'incremento europeo della distribuzione deiPfizer, l'opportunità di ampliare l'intervallo tra la prima e la seconda dose, la valutazione della possibilità di utilizzare il vaccino ...Tremila vaccinazioni al giorno, 65 box, 1500 metri quadrati decorati con le colorate primule rosa pronto ad aprire il prossimo lunedì per somministrare il farmaco agli over 80. Il governatore del Lazi ...Il consigliere Maggi: "L’ospedale di Alatri, pur essendo nel piano vaccinale covid 19, sembrerebbe escluso dalla procedura. Mi auguro che si tratti solo di un disguido" ...