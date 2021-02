Pd punta a ‘maggioranza larga’ per Draghi che tenga dentro i Cinquestelle (Di giovedì 4 febbraio 2021) Adesso il Pd prova a improvvisare un "piano B", dopo il naufragio del "Conte ter" e l'incarico a quel Mario Draghi che solo un paio di settimane fa Andrea Orlando aveva giudicato come non percorribile per i democratici. Nicola Zingaretti assicura sostegno a Mario Draghi, spiegando che con lui "si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda", ma al tempo stesso chiarisce che il Pd "metterà in campo le sue idee" e cercherà di "farle pesare nelle scelte". Inoltre, i democratici avviano da subito un'iniziativa per provare a tenere M5s almeno nell'orbita del governo Draghi, se non proprio dentro, perché quello che davvero i vertici democratici vogliono evitare è di ritrovarsi da soli insieme magari a Matteo Renzi e al centrodestra a sostenere l'ex ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 febbraio 2021) Adesso il Pd prova a improvvisare un "piano B", dopo il naufragio del "Conte ter" e l'incarico a quel Marioche solo un paio di settimane fa Andrea Orlando aveva giudicato come non percorribile per i democratici. Nicola Zingaretti assicura sostegno a Mario, spiegando che con lui "si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda", ma al tempo stesso chiarisce che il Pd "metterà in campo le sue idee" e cercherà di "farle pesare nelle scelte". Inoltre, i democratici avviano da subito un'iniziativa per provare a tenere M5s almeno nell'orbita del governo, se non proprio, perché quello che davvero i vertici democratici vogliono evitare è di ritrovarsi da soli insieme magari a Matteo Renzi e al centrodestra a sostenere l'ex ...

