Passing | Rebecca Hall | Tessa Thompson | Ruth Negga e Andre Holland al Sundance 2021

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)si stringono attorno alla neoregistaper il folgorante esordio di, in anteprima al. Non ci poteva essere esordio alla regia più felice di quello dipresentato al. Con, l'attrice inglese confeziona un period movie denso di significato e curato in ogni singolo dettaglio forte delle performance dinel ruolo delle due protagoniste, cone Alexander Skarsgaard a supporto. ...

Ultime Notizie dalla rete : Passing Rebecca

Movieplayer.it

DIHALLHall, che come è noto è grande ammiratrice di Woody Allen con il quale ha lavorato nella caliente comedy Vicky Cristina Barcelona e più di recente in Un giorno di ...... di cui 38 opere prime che vedono l'esordio alla regia, tra gli altri, delle attrici Robin Wright (Land) eHall (). La nuova edizione, che si terrà dal 28 gennaio al 3 febbraio, vedrà ...Dal 29 gennaio al 3 febbraio, anche se non in presenza, si svolge il Sundance Film Festival. L’Egyptian theatre di Park City, Utah, è chiuso ma l’appuntamento resta e diversi sono i titoli in prima mo ...Sundance 2021. Da Passing a Summer of Soul fino all'esordio alla regia di Robin Wright: cosa aspettarci dalla 44ª edizione del festival previsto, online, dal 29 gennaio al 3 febbraio ...