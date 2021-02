“Parco Ovest e Cintura Verde vanno tutelati” | Legambiente Bergamo sul prossimo pgt

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si sta dibattendo intensamente in città sul futuro delesprime la sua soddisfazione del fatto che il tema sia sotto i riflettori, avendo da tempo investito le proprie energie sulla tutela e la promozione di quest’area. L’associazione ambientalista ribadisce come le aree verdi della città ed in particolare ladebbano essere l’infrastruttura su cui sviluppare il futuro della città con progetti indirizzati a mantenerne e a valorizzarne le caratteristiche naturalistiche. “Ilè uno degli snodi fondamentali di collegamento e di ampia connessione tra le aree esterne dellae i percorsi verdi che possono arrivare fino nel cuore della città. Da questo punto di vista, pur capendo ...

ComunediBergamo : #ComunediBergamo | #urbanistica Gli incroci urbanistici tra #ParcoOvest2 e Principe di Napoli: l’assessore… - zazoomblog : Gli incroci urbanistici tra Parco Ovest 2 e Principe di Napoli: l’assessore risponde ai dubbi - #incroci… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco Ovest

BergamoNews.it

...la pandemia stravolgesse tutto e concentrasse la gara nella cittadina catalana sulla costa, ... La Riviera del Corallo ospiterà sì la cerimonia di partenza di giovedì 3 giugno, ma non il...L'Hôtel de Glace si trova a 20 minuti a nord -di Quebec City presso il Village Vacances Valcartier. Si tratta di un resort in piena regola che include anche ungiochi invernale, un...Nuovo ospedale di Livorno: le permute in cambio dell’area ex Pirelli. Ecco la partita tra amministrazione e governo della sanità ...Finora approvata solo una risoluzione dal Consiglio Regionale. “Ci aspettiamo interventi di ampia portata con ricadute su ambiti fondamentali quali energia, mobilità, agricoltura e sistemi verdi” Mila ...