Non paga l’affitto: sequestrata e brutalmente picchiata dai proprietari di casa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una vicenda che lascia poco spazio all’immaginazione. La violenza agghiacciante per alcune mensilità d’affitto non pagate. La vicenda ha dell’incredibile ed arriva da Latina, dove una 21enne, a seguito di alcune mensilità dell’affitto di casa, non versate ai proprietari, è stata sequestrata ed aggredita brutalmente dagli stessi intestatari dell’appartamento in cui viveva. L’aggressione è avvenuta mentre la ragazza dormiva. I due proprietari, marito e moglie 66 anni lui, 61 lei, sono entrati in casa, prendendo la ragazza alla sprovvista, nel sonno. L’uomo l’ha presa per i capelli e trascinata fuori dall’appartamento. Nel frattempo la donna ha preso il telefonino della ragazza. Li l’aggressione, violenta, addirittura avvalendosi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una vicenda che lascia poco spazio all’immaginazione. La violenza agghiacciante per alcune mensilità d’affitto nonte. La vicenda ha dell’incredibile ed arriva da Latina, dove una 21enne, a seguito di alcune mensilità deldi, non versate ai, è stataed aggreditadagli stessi intestatari dell’appartamento in cui viveva. L’aggressione è avvenuta mentre la ragazza dormiva. I due, marito e moglie 66 anni lui, 61 lei, sono entrati in, prendendo la ragazza alla sprovvista, nel sonno. L’uomo l’ha presa per i capelli e trascinata fuori dall’appartamento. Nel frattempo la donna ha preso il telefonino della ragazza. Li l’aggressione, violenta, addirittura avvalendosi ...

