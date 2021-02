Nomination ai Golden Globes, “Mank” è in cima con 6 nominations (Di mercoledì 3 febbraio 2021) "Mank", il ritratto della vecchia Hollywood di David Fincher, guida le candidature ai Golden Globe annunciate mercoledì mattina, con 6 Nomination. Gli altri contendenti nella categoria cinematografica sono: "The Trial of the Chicago 7" di Aaron Sorkin, "Nomadland" di Chloe Zhao, "Promising Young Woman" di Emerald Fennell e "One Night in Miami" di Regina King. I Globes, a differenza degli Oscar, premiano anche i successi televisivi.I candidati per la migliore serie drammatica sono "The Crown", "Lovecraft Country", "The Mandalorian", "Ozark" e "Ratched". I candidati per la migliore serie comica sono "Schitt's Creek", "Ted Lasso", "The Great", "The Flight Attendant" e "Emily in Paris". I Golden Globes segnano l'inizio della stagione dei premi di Hollywood che è stata modificata dalla ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) "", il ritratto della vecchia Hollywood di David Fincher, guida le candidature aiGlobe annunciate mercoledì mattina, con 6. Gli altri contendenti nella categoria cinematografica sono: "The Trial of the Chicago 7" di Aaron Sorkin, "Nomadland" di Chloe Zhao, "Promising Young Woman" di Emerald Fennell e "One Night in Miami" di Regina King. I, a differenza degli Oscar, premiano anche i successi televisivi.I candidati per la migliore serie drammatica sono "The Crown", "Lovecraft Country", "The Mandalorian", "Ozark" e "Ratched". I candidati per la migliore serie comica sono "Schitt's Creek", "Ted Lasso", "The Great", "The Flight Attendant" e "Emily in Paris". Isegnano l'inizio della stagione dei premi di Hollywood che è stata modificata dalla ...

