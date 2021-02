Maria De Filippi fulmina Gemma Galgani: “4 anni che non vedo se**o”, scandalo a Uomini e Donne (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La frase imbarazzante di Gemma Galgani a Uomini e Donne E’ trascorso più di un decennio e Gemma Galgani continua ad essere la protagonista assoluta del parterre senior di Uomini e Donne. La dama torinese grazie al suo travagliato percorso è in grado di oscurare sia tronisti che corteggiatori, ma anche gli altri partecipanti del Trono over. In questi anni la 71enne ha offerto ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset tante storie d’amore e soprattutto i suoi litigi con l’opinionista Tina Cipollari. Nelle ultime ore però, Gems ha fatto parlare di sé perché nel corso dell’ultima puntata del dating show si è fatta sfuggire una frase che ha lasciato di sasso anche la padrona di casa Maria De Filippi. ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La frase imbarazzante diE’ trascorso più di un decennio econtinua ad essere la protagonista assoluta del parterre senior di. La dama torinese grazie al suo travagliato percorso è in grado di oscurare sia tronisti che corteggiatori, ma anche gli altri partecipanti del Trono over. In questila 71enne ha offerto ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset tante storie d’amore e soprattutto i suoi litigi con l’opinionista Tina Cipollari. Nelle ultime ore però, Gems ha fatto parlare di sé perché nel corso dell’ultima puntata del dating show si è fatta sfuggire una frase che ha lasciato di sasso anche la padrona di casaDe. ...

