Malore per Diego Demme Le condizioni del centrocampista

Durante la partita contro l'Atalanta, Diego Demme è stato costretto ad abbandonare il campo dopo aver accusato un Malore in seguito ad una pallonata al volto. Il centrocampista ha provato a restare in campo ma dopo pochi secondi dall'accaduto si è accasciato al suolo ed ha lasciato il campo al 66?. Non sembrano preoccupare tuttavia le sue condizioni, tanto che potrebbe essere disponibile già per Napoli-Juventus.

