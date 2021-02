Ma adesso possiamo partire per un viaggio all’estero?

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato alcuni paradossi relativi ai viaggi in questo periodo (trovate l’articolo qui). Si succedono i DPCM, ma alcuni controsensi rimangono. Uno su tutti è questo, mentre oggi non è possibile spostarsi in Italia tra regioni anche se entrambe gialle, il DPCM del 14 gennaio 2021 ha nuovamente creato liste di Paesi per i quali è possibile partire senza bisogno di dimostrare ragioni lavorative o di altra natura. Meraviglia, diremmo a un primo approccio a questa notizia. Peccato però che potrebbero esserci delle spiacevoli sorprese una volta prenotato un volo e un hotel.

ZZiliani : Per la serie: facciamoci sempre riconoscere, ecco “l’ultimo malabarismo” della #Juventus. Che possiamo leggere solo… - ItaliaViva : Per fare politica occorre studiare, conoscere e fare proposte. A noi sta a cuore l'Italia e l'Italia deve ripartire… - GiulioRizzato : RT @RoccoTodero: Ore chiudete gli occhi e immaginate un vertice europeo: Merkel, Macron e...#Draghi!! Bene, adesso possiamo dormire. #con… - GiacoVirgili : RT @RoccoTodero: Ore chiudete gli occhi e immaginate un vertice europeo: Merkel, Macron e...#Draghi!! Bene, adesso possiamo dormire. #con… - AstroCasentino : RT @RoccoTodero: Ore chiudete gli occhi e immaginate un vertice europeo: Merkel, Macron e...#Draghi!! Bene, adesso possiamo dormire. #con… -

Ultime Notizie dalla rete : adesso possiamo

L'Arena

... per i suoi spazi vuoti, per il capolavoro di The arrival , correal centro, arriva in ... [?] La spiegazione è un lusso che non cipermettere e alla realtà non interessa». A sfogliare (...Per il Capo dello Stato 'vi sonodue strade, fra loro alternative. Dare, immediatamente, ... E nonpermetterci di mancare questa occasione fondamentale per il nostro futuro'. Va ...L’importanza, adesso, di chiamarsi Procida ... Anche domenica nel derby abbiamo confermato di poter fare bene per 40 minuti filati. Anche perché, come abbiamo visto, gente che ha punti nelle mani non ...Nicola ora sa su chi potrà contare da qui alla fine della stagione. Dove l’obiettivo minimo è la salvezza, ma può fare anche qualcosa in più. Se riesce a ...