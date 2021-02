M5S fuori dalla maggioranza? Non è una buona notizia Nicodemo spiega perché

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le prime parole del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi sono state molto chiare: nuove generazioni, coesione sociale, unità, responsabilità, rispetto del ruolo del Parlamento. Chi ha a cuore l’Italia non può che augurargli di riuscire ad ottenere la fiducia e a fare le cose che al Paese servono. Eppure non comprendo i trenini festeggianti su Twitter per la fine del governo Conte, mi hanno ricordato quello che successe nell’ottobre del 2011 per le dimissioni del governo Berlusconi. Non il miglior auspicio. In effetti un po’ come nel film Groundhog Day, siamo di nuovo al punto di partenza. Sono passati dieci anni e un Presidente della Repubblica deve esercitare tutti i suoi poteri per evitare che la barca italiana affondi, per impedire che una crisi politica, molto simile a un teatro degli orrori, divenga crisi di sistema con gli effetti devastanti sulla vita economica e ...